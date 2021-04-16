Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
455.396
DOLAR
8.0395
STERLİN
11.0662
EURO
9.6202

BUNLARI YAPMAYIN!

Yozgat Valiliği, il genelinde Covit19 salgınında artışın devam ettiğine dikkat çekerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda artışa neden olan konuları belirleyip, vatandaşların bazı geleneklerinden feragat etmesi istendi.

16 Nisan 2021 Cuma 00:49
BUNLARI YAPMAYIN!

YOZGAT Valiliği, Covit19 salgınıyla ilgili vaka sayısının hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekerek, artışa neden olan alışkanlıkları belirleyip, bunlardan vazgeçilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Daha fazla hassasiyet gösterilmesini isteyen Yozgat Valiliği, mutasyona uğrayan Covid19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye’de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı kaydedildi. Yozgat’ta da artışın devam ettiği vurgulanarak, Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararların alındığı hatırlatıldı. Yozgat il genelinde vaka sayısının artmasına neden olan nedenler sıralanıp, bunların yapılmaması istendi.

 TAZİYE ZİYARETİ

Taziye ziyaretlerinde maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, fazla kişinin aynı anda ve uzun süreli taziye evinde bulunması, hayır adı altında ikramda bulunması vaka sayılarında artışa neden olduğu için taziye ziyaretlerinin yapılmamasmı gerekmektedir.

 EV GEZMESİ
Korona virüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri vaka sayılarında artışlara neden olduğu için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulsa dahi yapılmamalıdır.

 OKUL ORTAMI
Hane içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covit19 belirtisi olan ya da Covit19 tanısı alan, pozitif vaka ile teması olan kişi bulunması halinde hane içi izolasyon tedbirlerine uyulması, çağrı merkezi aracılığı ile sağlık yardımı alınması ve öğrencilerin okula gönderilmemesi, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasıgerekmektedir.

 İMECE ORTAMI
İmece usulüyle yapılan mantı, sarma, tatlı gibi işler evlerde toplanmalara neden olarak bulaş riskini artırdığı için bu tarz faaliyetlerin yapılmaması gerekmektedir.

  ÇAĞRI MERKEZİ
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covit19 belirtileri olan ya da Covit19 tanısı alıp, izolasyondayken semptomlarında artış olan, pozitif vaka ile temas öyküsü bulunan kişilerin (ö354) 212 44 66 numaralı hattan Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirmesi ve numune alımını talep etmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
BUNLARI YAPMAYIN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geri dönüşüm yolculuğu
Geri dönüşüm yolculuğu
Boya Rengi için referandum!
Boya Rengi için referandum!
Bilişim etkinliğinde son gün
Bilişim etkinliğinde son gün
TAHSiS EDiLDi
TAHSiS EDiLDi
Konut satışında düşüş
Konut satışında düşüş
Mesai saatleri değişti
Mesai saatleri değişti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim