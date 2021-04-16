BUNLARI YAPMAYIN!

YOZGAT Valiliği, Covit19 salgınıyla ilgili vaka sayısının hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekerek, artışa neden olan alışkanlıkları belirleyip, bunlardan vazgeçilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Daha fazla hassasiyet gösterilmesini isteyen Yozgat Valiliği, mutasyona uğrayan Covid19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye’de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı kaydedildi. Yozgat’ta da artışın devam ettiği vurgulanarak, Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararların alındığı hatırlatıldı. Yozgat il genelinde vaka sayısının artmasına neden olan nedenler sıralanıp, bunların yapılmaması istendi.

TAZİYE ZİYARETİ

Taziye ziyaretlerinde maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, fazla kişinin aynı anda ve uzun süreli taziye evinde bulunması, hayır adı altında ikramda bulunması vaka sayılarında artışa neden olduğu için taziye ziyaretlerinin yapılmamasmı gerekmektedir.

EV GEZMESİ

Korona virüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri vaka sayılarında artışlara neden olduğu için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulsa dahi yapılmamalıdır.

OKUL ORTAMI

Hane içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covit19 belirtisi olan ya da Covit19 tanısı alan, pozitif vaka ile teması olan kişi bulunması halinde hane içi izolasyon tedbirlerine uyulması, çağrı merkezi aracılığı ile sağlık yardımı alınması ve öğrencilerin okula gönderilmemesi, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasıgerekmektedir.

İMECE ORTAMI

İmece usulüyle yapılan mantı, sarma, tatlı gibi işler evlerde toplanmalara neden olarak bulaş riskini artırdığı için bu tarz faaliyetlerin yapılmaması gerekmektedir.

ÇAĞRI MERKEZİ

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covit19 belirtileri olan ya da Covit19 tanısı alıp, izolasyondayken semptomlarında artış olan, pozitif vaka ile temas öyküsü bulunan kişilerin (ö354) 212 44 66 numaralı hattan Çağrı Merkezi'ni arayarak durumunu bildirmesi ve numune alımını talep etmesi önem arz etmektedir.