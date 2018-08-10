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BULVARA LEVHA TAKILDI

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, gazetemizde yayınlanan ‘Yozgat Bulvarında Yozgat levhası yok’ başlıklı haberimiz üzerine girişimlerde bulunarak, levhaların takılmasını sağladı.

BULVARA LEVHA TAKILDI

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, gazetemizde yayınlanan ‘Yozgat Bulvarında Yozgat levhası yok’ başlıklı haberimiz üzerine girişimlerde bulunarak, levhaların takılmasını sağladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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BULVARA LEVHA TAKILDI

Başer, haber üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili servisini arayarak, ‘Yozgat Bulvarı’nda Yozgat levhasının neden bulunmadığını sorup, biran önce sorunun giderilmesini’ istedi. İlgili birimler tarafından yapılan incelemede, Bulvarda Yozgat levhasının bulunmadığını tespit edip, uygun görülen bölgelere levhalar yerleştirildi. AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Bulvarından çevre yoluna çıkış ve devamındaki konunun Karayollarının sorumluluk alanında bulunduğunu belirterek, ‘’Karayolları ile de gerekli görüşmeyi yaparak, çevre yolu kavşağına ve gerekli olan kesimlerine Yozgat yön levhalarının konulmasını sağlayacağız’’ dedi. 

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