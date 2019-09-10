Bulvara inildi

Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışması başlattı. Geçen yıl başlatılan çalışmaların son etabına gelindi. Daha önce yolun Kayseri istikametinden geliş yönünde yapılan çalışmaların tamamlanıp, yolun ulaşıma açılmasının ardından verilen aradan sonra bu yıl yolun diğer kesiminde çalışma başlatılarak, Üniversite yerleşkesi ile Sanayi sitesi kesimine kadar olan bölümdü de bitirildi. Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarının son etabına Sanayi Sitesi kavşağından başlanıldı. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yenileme çalışmaları kapsamında Sanayi Kavşağı ile birlikte E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu'nun kesiştiği Kavşakta da düzenleme çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle yolun belirli kesimlerinde ulaşım tek taraftan sağlanıyor.