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Bulvar çalışması

SORGUN Belediyesi, Atatürk Bulvarından sonra İlyas Arslan Bulvarında da yenileme çalışması başlattı.

29 Eylül 2020 Salı 00:03
Bulvar çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, bulvarın orta alanında bulunan ağaçları kökleri ile birlikte alıp Eğriöz Deresi etrafına dikerek, yeşil alanları da koruduklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Sorgun hak ettiği şehir görüntüsüne kavuşurken yeşil alanlarımız da olması gerektiği yerde korumamız altında. Sorgun ana yolları, ara sokakları, bulvarı, meydanı, mahalleleri, çarşısı, yeşili, sokak hayvanları, taşı ve toprağıyla bizimdir. Bize emanettir koruyalım sahip çıkalım’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bulvar çalışması
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