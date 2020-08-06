Bulvar beklemede

Eski sanayi sitesinin bulunduğu bölgeye TOKİ tarafından yapılan konutların bulunduğu bölgede Yozgat Belediyesi tarafından da bulvar çalışması başlatılmıştı. Millet Bahçesi’nin yapılması planlanan Menekşe evlerine kadar uzanan bulvar çalışması Millet Bahçesi ile birlikte devam etmesi için durdurulduğu bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, eski Sanayi Sitesi bulvarı yapım işi ham malzemesini ve alt yapı işini yaptıklarını ama şimdi o caddeyi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Köse, ‘’Millet Bahçesi ile ilgili işin kesişmesinden dolayı ve yolların bozulma ihtimalini göz önüne alarak eski sanayi setisin de bulunan bloklara ait yolları verdikten sonra diğer kısmını Millet Bahçesi ile entegre olarak yapmayı düşünüyoruz’’ dedi.