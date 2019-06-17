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Bulut güven tazeledi

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurul toplantısında, seçimlere tek liste ile giren Başkan Ahmet Bulut, güven tazeledi.

Bulut güven tazeledi

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurul toplantısında, seçimlere tek liste ile giren Başkan Ahmet Bulut, güven tazeledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Bulut güven tazeledi

TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi Mehmet Doğan, Sivas SMMM Oda Başkanı Özcan Binay, Sivas SMMM Oda Sekreteri Resul Demir, Kırşehir SMMM Oda Başkan Yardımcısı Haydar Zengin, Kırşehir SMMM Oda Sekreteri Deniz Pakel genel kurul toplantısına misafir olarak iştirak etti. Üyelerin oylarını alarak yeniden Yozgat SMMM Odası Başkanı Seçilen Ahmet Bulut, genel kurula katılanlarla birlikte, kendisini arayıp, başarı dileyen TÜRMOB Yönetim Kurulu üyeleri Masum Türker ve Ertuğrul Erdem, İzmir SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Müfit Yıldırım ve Saymanı Mehmet Kuzu ile Aydın, Kırıkkale, Kırşehir, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bilecik, Kayseri, Çankırı, Niğde, Aksaray Oda Başkanlarına teşekkür etti.  Yeniden Yozgat SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Bulut, genel kurul toplantısının büyük bir olgunluk, birlik ve beraberlik içinde geçtiğini, seçim sürecinin geride kaldığını, yüklendikleri sorumluluğun gereğini yerine getirmek için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

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