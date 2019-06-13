Bulut ‘adayım’ dedi

Bulut, genel kurul toplantısının 15-16 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşeceğini hatırlattı, meslek mensuplarını kongreye davet etti. 3 yıllık görev süresi boyunca yönetimde eşitlik, denetimde şeffaflık ve disiplinde Adalet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Bulut, yeniden göreve talip olduğunu söyledi. Bulut, ‘’Görevimiz boyunca her üyemize eşit mesafede davranarak, karşılaştığımız konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif bir şekilde çözüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladık. 3 yıl boyunca tüm kurullarımız, komisyonlarımız ile tam bir uyum içinde çalıştık. Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirmenin mutluluğu ile Odamızı ve Meslektaşlarımızı hem ilimizde hem de ülke genelinde en üst düzeyde temsil etmenin huzuru içerisindeyiz’’ dedi.

Bulut, Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 23’üncü seçimli olağan genel kurul toplantısının 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14:00 de, seçimlerin ise 16 Haziran 2019 pazar günü oda binasında yapılacağını, oy verme işleminin 16 Haziran 2019 günü saat 09:00 başlayıp 17:00 sona ereceğini duyurdu.