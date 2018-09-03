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BULMACA iLE TANITIM

YOZGAT, tarihi ve turistik yerlerin yerli ile yabancı sanatçılarla tanıtmasını amaçlayan Uluslararası TUTAP Bulmaca gezisi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

BULMACA iLE TANITIM

YOZGAT, tarihi ve turistik yerlerin yerli ile yabancı sanatçılarla tanıtmasını amaçlayan Uluslararası TUTAP Bulmaca gezisi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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BULMACA iLE TANITIM

Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yerli ve yabancı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı. Şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan ekiplere, ulaştıkları noktalarla ilgili şifreli bulmaca zarfları verildi. Zarfları alan sürücüler, motosikletli ekipler eşliğinde Cumhuriyet Alanından hareket etti. Sürücüler ve ekipleri, gidilen her noktada karşılaştıkları bulmacaların çözümü ile bir sonraki hedefe ulaşmaya çalıştı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Antik Roma Hamamı’nın tanıtılması amacıyla bulmaca gezisi düzenlediklerini söyledi. Yurtnaç, geziye yurt dışından ve Türkiye’den sanatçıların katıldığını ifade ederek, "Amacımız farkındalık oluşturmak, Roma hamamını dünyaya tanıtmak. İngiltere’nin Baht şehrindeki Roma Hamamı yılda 1 milyon turist ağırlıyor, 25 sterlin alıyorlar ve 25 milyon sterlin kazanıyorlar. Bizdeki bu tarihi eserleri gün yüzene çıkarmamız lazım. Sadece maddi kaynak olarak değil aynı zamanda UNESCO’nun kültürel miras değerine girmiş bu yapıyı Türkiye’ye tanıtmamız lazım. Ben katkılarından dolayı ilgili arkadaşlara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. 
Turizm ve Tanıtma Platformu Genel Başkanı Fikret Yıldız da, özellikle Roma Hamamını tanıtmayı amaçladıklarına vurgu yaparak,  "Roma Hamamının Yozgat'a çok büyük katkısı olacak. Buradaki farkındalığı artırmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Buraya davet ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımızın da katılımıyla gerek kamuoyunda gerekse uluslararası alanda Roma Hamamının çok iyi tanınacağını, Yozgat’a çok büyük değer katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Etkinliğe katılan İskoç aktör Mike Mitchell, Yozgat'ın muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada alınan bazı videoları ben de kendi imkanlarımla bütün dünyaya duyuracağım. Özellikle Roma hamamının dünyaya tanıtılması için artık bir gönül elçisi olduk" ifadelerini kullandı. 
Yarışmaya, sinema ve tiyatro oyuncularından Selahattin Taşdöğen, Tiyatro sanatçısı Ünal Gümüş, tiyatro ve sinema sanatçıları Mehmet Sabri Arafoğlu ve Emre Ertunç da katıldı.
 

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