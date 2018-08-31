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YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, ‘Borç Yapılandırma, Taksit ve Tahsilatları’ ile ilgili ödemenin bugün mesai bitiminde tamamlanacağını duyurdu.

Bugün son gün

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, ‘Borç Yapılandırma, Taksit ve Tahsilatları’ ile ilgili ödemenin bugün mesai bitiminde tamamlanacağını duyurdu.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Bugün son gün

Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, 2018 yıl Mart ve önceki aylara ait, Kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan alacaklar ile takip ve tahsili kuruma verilen alacaklar, yeniden yapılandırıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemelerinin ilkinin bugün mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş taksitlerin bulunması halinde, bu taksitlerin ilgili yapılandırma kanunlarındaki geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla kalan taksitlerin tamamının, bugün mesai bitimine kadar ödenmesi halinde, kalan taksitler için taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçileceğinin altı çizildi.

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