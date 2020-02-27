Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115171
ALTIN
326.103
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9591
EURO
6.6877

Bugün Regaib Kandili

YOZGAT İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, bugün üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nin idrak edileceğini söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:23
Bugün Regaib Kandili

Eroğlu, ‘’Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun’’ dedi. Eroğlu, Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan (Bugün)  gece feyz ve bereketle dolu Regaib gecesi olduğuna da dikkat çekerek, ‘’Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regâib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk’a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevlâ’ya olsun. Bu vesile ile Yozgat halkımızın, necip milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bugün Regaib Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORUN YOK
SORUN YOK
BOŞANMALAR AZALDI
BOŞANMALAR AZALDI
Sürü Yönetimi Kursu
Sürü Yönetimi Kursu
Kalkınmaya KOP desteği
Kalkınmaya KOP desteği
İş arama beceri kursu
İş arama beceri kursu
Derelere bahar temizliği
Derelere bahar temizliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim