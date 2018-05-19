Bugün Gençlerin Bayramı

Yozgat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacak. Cumhuriyet Alanındaki törenin ardından bayram kutlama töreni saat 10.30’da Rıza Kayaalp Spor Salonundaki etkinliklerle devam edecek. Kutlama etkinliği kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, şiirlerin okunması, çeşitli spor gösterileri ve halk oyunları sergilenecek.