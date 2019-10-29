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BUGÜN BAYRAM

YOZGAT’ta Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü, Cumhuriyet Alanı ile birlikte okullarda gerçekleştirilecek çeşitli törenlerle kutlanacak.

BUGÜN BAYRAM

YOZGAT’ta Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü, Cumhuriyet Alanı ile birlikte okullarda gerçekleştirilecek çeşitli törenlerle kutlanacak.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
BUGÜN BAYRAM

Yozgat’taki ilk tören bugün saat 09.30’da Yozgat valisi Kadir Çakır’ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayacak. Törenlere saat 10.00’dan itibaren Cumhuriyet Alanı’nda devam edilecek. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşecek törenlerde, Yozgat valisi Kadir Çakır, Yozgat belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutlayacak. Daha sonra İstiklal Marşımız okunarak, Türk Bayrağı göndere çekilip, saygı duruşunda bulunulacak. Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından şiirler okunup, halkoyunları ekipleri gösterilerde bulunacak. Tören, resmi geçitle tamamlanacak. Akşam ise, Valilik Fuaye Salonu’nda Cumhuriyet Balosu tertip edilecek. 

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