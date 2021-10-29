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BUGÜN BAYRAM

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümü Yozgat’ta da bugün Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek gösterilerle kutlanacak. İnsan onuruna ve yaradılışına en yakışan rejim olarak kabul edilen Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin yıldönümü nedeniyle törenlere dün öğlen saatlerinde başlanıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayacak bugünkü program, saat 10.00’dan itibaren Cumhuriyet Alanı’nda devam edecek.

29 Ekim 2021 Cuma 00:15
BUGÜN BAYRAM

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. Yıldönümü Yozgat’ta da etkinliklerle kutlanmaya başlanıldı. Yozgat’ta dün saat 13.00’da Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, bugün sabah saat 09.30’da Yozgat valisi Ziya Polat’ın makamında tebrikleri kabulü ile devam edecek. Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndaki törenler ise saat 10.00’dan itibaren başlayacak. Yozgat Valisi Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte halkın ve törene katılanların bayramını kutlayacak.  Halkoyunları ekipleri gösterilerde bulunup, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini içeren konuşmalar gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Alanındaki tören, tören geçişi ile tamamlanacak. Öğrencilerle birlikte, resmi kurum ve kuruluşlarda geçit töreninde yer alacak. Saat 18.00’da Saat Kulesi-Kentpark girişindeki alanda Fener Alayı geçişi yapılacak. Yozgat Valiliği Fuaye Salonunda saat 19.00-20.00 arasında Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek.
VALİNİN MESAJI
Yozgat Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, ‘’Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98’inci yıl dönümünü milletçe kutlamanın haklı onuru, gururu ve sevinci içerisindeyiz’’ dedi. Vali Polat, 29 Ekimin, çağdaş anlamda bir devletin temel taşlarının yerine konduğu, milletimizin kenetlenerek verdiği bir ölüm kalım, onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zafer olduğunun altını çizdi. Vali Polat, ‘’Cumhuriyet, ülkemizin yönetim biçimi olmasının yanı sıra, Türk Milletinin yeniden dirilişinin de sembolü, değeri yüksek, vazgeçilmez bir miras, örnek bir uygarlık hareketinin adıdır. Atatürk’ün ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin tek görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin 98 yıllık başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır’’ diye konuştu. Vali Polat, aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ettiği mesajını ‘’Tüm Yozgatlı hemşehrilerimin ve Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum. Bayramımız Kutlu Olsun’’ ifadeleriyle noktaladı. •Haber Merkezi•

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