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Yozgat
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BUGÜN BAYRAM

Cumhuriyetimizin ilanının 97’inci yıldönümü Covit-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gölgesinde kutlanmaya başlandı. Yozgat’ın tanınmış isimlerinden Müteahhit Onur Kaytan’ın inşaatına astığı dev kutlama mesajı gündem oldu.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:49
BUGÜN BAYRAM

CUMHURİYETİMİZİN 97’inci yıldönümü bu yıl Covit-19 salgını nedeniyle yurt genelinde getirilen kısıtlamalar ışığında kutlanmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.  Çelenk sunma törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Başsavcı Hasan Uçak, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk ile bazı daire müdürleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DSP İl teşkilatları da Atatürk Anıtına çelenk sundu. Bugün saat 10.00’dan itibaren ise Cumhuriyet Alanı’nda resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. Yozgat Valiliği, programa katılacakların pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymaları, maske takıp, temizlik kurallarına özen gösterilmelerini istendi.

DEV KUTLAMA

Yozgat Cumhuriyet Alanı çevresindeki inşaata günler öncesinden asılan dev Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı gündem oldu. Yozgat’ın tanınmış isimlerinden Müteahhit Onur Kaytan, yapımı tamamlanmakta olan yeni iş merkezinin üzerine günler öncesinden astığı pankart ile Cumhuriyetimizin 97’inci yılını tebrik etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Polat, Cumhuriyetimizin ilanın 97’inci yıl dönümüne erişmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı söyledi. Mesajında, ‘’Bugün 97. Yılını kutladığımız Cumhuriyet, ülkemizin yönetim biçimi olmasının yanı sıra, Türk Milletinin yeniden dirilişinin de sembolü, değeri yüksek, vazgeçilmez bir miras, örnek bir uygarlık hareketinin adıdır’’ dedi. Vali Polat, 29 Ekim, çağdaş anlamda bir devletin temel taşlarının yerine konduğu, milletimizin kenetlenerek verdiği bir ölüm kalım, onur, haysiyet ve namus mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zafer olduğuna vurgu yaptı. Polat, ‘’Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet, milletin kendisidir. Türk Milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. 15 Temmuz gecesi de bunun en yakın ispatıdır. Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiştir. Ülkemize ve demokrasimize kahramanca sahip çıkmıştır. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerimin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 28.10.2020 18:02
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BUGUN BAYRAM
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