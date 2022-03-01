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Bugün başlıyor

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının bugün başladığını duyurdu.

01 Mart 2022 Salı 00:52
Bugün başlıyor

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak. •aa•
 

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