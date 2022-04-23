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BUGUN 23 NiSAN

Yozgat Valisi Ziya Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102’nci yılını yaşamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 00:52
BUGUN 23 NiSAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102’nci yıl dönümü ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir sevinç ve gururla kutladıkların bugünün sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmadığını, aynı zamanda millet iradesinin vücut bulduğunu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurguladı. O gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temellerinin atıldığının alını çizen Vali Polat, ‘’Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız unutulmamış, onlara karşı duyulan güvenin bir ifadesi olarak bu bayram armağan edilmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya barışına verdiği önemi göstermiştir. Bu bayram, dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin paylaşılmasına ve dolayısıyla dünya barışına hizmet eden bir bayramdır. Devletimiz, gelecek nesillerin çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları, kendilerini her alanda geliştirmeleri için büyük bir gayret içindedir. İnanıyorum ki sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, bilim ve teknolojiye hâkim, Milli ve Manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetişmekte ve ülkemizin yarınları, bugünden inşa edilmektedir. Bu gururlu günümüzde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'te görev yapan üyeleri, kutsal değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden tüm Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden Gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, savaş ve şiddetten arınmış bir dünyayı yüreklerindeki sevgi tomurcukları ile yeşertecek olan çocuklarımızın her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirilmesi noktasında, hepimize düşen sorumluluğun bilinci ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.

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