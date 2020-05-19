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Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya bağımsızlık ya ölüm' cümlesini 19 Mayıs 1919'da kurdu, ardından ise bağımsızlık mücadelemiz başladı.

19 Mayıs 2020 Salı 03:17
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

ATATÜRK’ün Samsun’a çıkarak cumhuriyetin temellerini attığı bugün Türk insanının kurtuluşunu sağladı. Ulusal egemenliğin başlangıç günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da etkinliklerle kutlanacak.  Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek ilk tören saat 10.00’da başlayacak. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, İstiklal Marşımızı seslendirecek. Akşam saat 19.19’da ise Kredi ve Yurtlar Kurumu Çamlık ve Sürmeli Yurtlarında karantinada kalan misafirler ile Yozgat Bozok Stadı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte sporcularda yer alacak. Konuklar ve sporcular toplu halde İstiklal Marşımızı okuyacak.

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Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramı
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