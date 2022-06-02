Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Buğdayda belirsizlik sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Haziran ayının gelmesine rağmen buğday taban fiyatının açıklanmamasına tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulunda konuşan Keven, hasat sezonunun başlamasına rağmen buğday taban fiyatlarını açıklamamanın düpedüz çiftçimizle alay etmek olduğunu söyledi.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:55
Buğdayda belirsizlik sürüyor

Geçen yıl 17 Mayıs’ta, ondan önceki yıl ise 4 Mayıs’ta fiyatların açıklandığını hatırlatan Keven, şimdi Haziran ayı gelmesine rağmen açıklanan bir fiyat olmadığını vurguladı. Çiftçinin, onca emekle yetiştirdiği buğdayın taban fiyatının insaflı bir şekilde açıklanmasını beklediğini anlatan Keven, ‘’Şu an borsalarda güncel buğday fiyatı 7 liraya yakın seyrediyor, ithalata ise zaten 6 lira ödendi. Gübre ve mazot gibi girdiler yüzde 300 oranlarında zamlandı. Çiftçimiz, bu üretimi yapması için eline en az 8 lira geçmesi gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan, ekmek fiyatlarını da düşünüyorsanız, gelin, 2 lirasını ek destekleme ödemesi olarak hazineden verelim ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatalım’’ dedi.
TMO tarafından ekmek fırınlarına verilen ithal unda stokların biteceğini aktaran Keven, hasadı yapılan buğdayın taban fiyatındaki belirsizliğin un ve ekmek fiyatlarında kaosa yol açacağına da işaret etti. Keven, ‘’Buğday gibi stratejik bir ürünü dikkate almayan saray hükümeti, un ve ekmek fiyatlarının daha fazla artmasına karşı acil önlem almalı. TMO ithal buğdaya alıştırıldı. İthalat yapılan bölgede ise savaş ve kaos hakim. Buğdayda belirsizlikler devam ederse bu kaos ve ekmek fiyatlarına sıçrayacak. Taban fiyat acil açıklanmalı ve girdilerde yaşanan zamları telafi etmek amacıyla çiftçiye ek destekleme ödemesi yapılmalıdır. Yani tarımda sübvanselerin artırılması gerekiyor’’ diye konuştu. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Buğdayda Belirsizlik Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖZ NURLARINI SERGiLEDiLER
GÖZ NURLARINI SERGiLEDiLER
TALEP SURESi UZATILDI
TALEP SURESi UZATILDI
ÇEKAŞ Cafe açılıyor
ÇEKAŞ Cafe açılıyor
Çocuk Şenliği
Çocuk Şenliği
iguana ile karşılıyor
iguana ile karşılıyor
Binalar yıkıldı
Binalar yıkıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim