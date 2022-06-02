Buğdayda belirsizlik sürüyor

Geçen yıl 17 Mayıs’ta, ondan önceki yıl ise 4 Mayıs’ta fiyatların açıklandığını hatırlatan Keven, şimdi Haziran ayı gelmesine rağmen açıklanan bir fiyat olmadığını vurguladı. Çiftçinin, onca emekle yetiştirdiği buğdayın taban fiyatının insaflı bir şekilde açıklanmasını beklediğini anlatan Keven, ‘’Şu an borsalarda güncel buğday fiyatı 7 liraya yakın seyrediyor, ithalata ise zaten 6 lira ödendi. Gübre ve mazot gibi girdiler yüzde 300 oranlarında zamlandı. Çiftçimiz, bu üretimi yapması için eline en az 8 lira geçmesi gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan, ekmek fiyatlarını da düşünüyorsanız, gelin, 2 lirasını ek destekleme ödemesi olarak hazineden verelim ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatalım’’ dedi.

TMO tarafından ekmek fırınlarına verilen ithal unda stokların biteceğini aktaran Keven, hasadı yapılan buğdayın taban fiyatındaki belirsizliğin un ve ekmek fiyatlarında kaosa yol açacağına da işaret etti. Keven, ‘’Buğday gibi stratejik bir ürünü dikkate almayan saray hükümeti, un ve ekmek fiyatlarının daha fazla artmasına karşı acil önlem almalı. TMO ithal buğdaya alıştırıldı. İthalat yapılan bölgede ise savaş ve kaos hakim. Buğdayda belirsizlikler devam ederse bu kaos ve ekmek fiyatlarına sıçrayacak. Taban fiyat acil açıklanmalı ve girdilerde yaşanan zamları telafi etmek amacıyla çiftçiye ek destekleme ödemesi yapılmalıdır. Yani tarımda sübvanselerin artırılması gerekiyor’’ diye konuştu. Haber Merkezi