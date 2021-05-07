Buğday yığınında boğuldu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde bakım onarım çalışması yaptığı silodaki buğday yığını içerisine düşen teknisyen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, buğday dolu siloda bakım onarım çalışmasına başladı. Esen'den bir daha haber alamayan iş arkadaşları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada teknisyen bulunamadı. Yaklaşık 25 metre uzunluğa sahip bin 750 ton kapasiteli hububat deposundaki buğday, başka bir depoya boşaltılınca Esen'in cansız bedenine ulaşıldı. Önceki gün saat 16.30 sıralarında AFAD ekiplerince siloda açılan delikten Esen’in cesedi çıkartıldı. Hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin Esen'in içine gömüldüğü buğday yığınında boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Esen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.