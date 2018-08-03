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Buğday alımı yapacak

AKDAĞMADENİ Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 7 Ağustos'ta açılarak buğday alımlarına başlayacak.

Buğday alımı yapacak

AKDAĞMADENİ Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 7 Ağustos'ta açılarak buğday alımlarına başlayacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Buğday alımı yapacak

Yozgat Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Akdağmadeni TMO'nun 7 Ağustos’ta açılarak ilçe çiftçisinden buğday alımına başlayacağını belirtti. Elmalı, "TMO uygulamaya koyduğu randevu sistemini ilçemizde de uygulayacak. Bu sebeple çiftçilerimiz ürün tesliminde sıkıntı yaşamamaları için ürünü götürmeden randevularını almaları gerekmektedir" dedi. 
Hububat alımlarında ölçümlerin cihazla yapıldığını ve fiyatların cihazdan çıkan sonuçlara göre belirlendiğini ifade eden Elmalı, "TMO’ya gelen ürün ölçüm cihazları tarafından protein değerleri ölçülmektedir. Protein değeri 10.5’in altında olan ürün yemlik olarak alınırken 10.5'in üzeri vasıflı ürün olarak değerlendirilmekte ve fiyatlandırılmaktadır. TMO, çiftçi üretim belgesi olanların ürün bedelleri en fazla 15 gün, belgesi olmayanların bedellerini ise en fazla bir ay içerisinde ödeyecek. Çiftçilerimizin TMO’nun vereceği fiyatları öğrenmeden ürünlerini tüccarlara satmamalarını öneriyorum" şeklinde konuştu. 
Çiftçilerin buğdayını değerinde alacaklarını belirten Elmalı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iki ay süreyle açık kalacağını da sözlerine ekledi.

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