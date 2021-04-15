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BUDAMA ZAMANI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Meyve Bahçesindeki ağaçlarda budama çalışması yapıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:00
BUDAMA ZAMANI

 Budama çalışmasının meyve ağaçlarında verim ve gelişim arasında fizyolojik bir dengenin kurulması, bu dengenin olabildiğince uzun süre korunmasına yönelik yapılan, teknik bilgi gerektiren, bahçecilik açısından en önemli, zaman alıcı işlemlerden birisi olduğu bildirildi. Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle geçen sene ve önceki sene sekteye uğrayan, dengenin bozulmaya başladığı bahçede bu sene budama işlemi gerçekleştirildi. Kiraz, armut, elma ve vişne türlerinde budama çalışmaları tamamlanarak, dengenin yeniden sağlandığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
BUDAMA ZAMANI
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