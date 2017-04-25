Budama sertifikası

27-29 Mart 2017 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi ile Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çiftçilere “Bağcılıkta Budama Teknikleri” eğitimi verildi. Eğitime katılan 40 çiftçi için Şefaatli Halk Eğitim Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Şefaatli Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, Şefaatli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Neslihan Topsakal ve kursiyerler katıldı.



KARANLIKDERE GERÇEĞİ

Sertifika törenine katılan Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Karanlıkdere mevkiinin hem Şefaatli hem de Yozgat için önemli bir yer olduğunu, bu bölgenin canlandırılması, üzüm bağlarının eski günlerine dönmesi ve üretimin artırılarak Türkiye pazarına sunulması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Törende Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Şefaatli ilçesinin Karanlıkdere mevkiinin bağcılık, ayva ve menengiç gibi yerel çeşitler açısıdan oldukça önemli olduğunu, eğitimde Karanlıkdere mevikiindeki bağ alanlarında çiftçilere daha sağlıklı, usulüne uygun bir şekilde bağ budaması ve terbiye sistemleri, bağcılığın ekolojik istekleri, bağda sulama teknikleri, mekanizasyon uygulamaları, bağ hastalık ve zararlılarıyla mücadele konularında teknik bilgiler verildiğini kaydetti.

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir de bağ budama eğitiminin ve sonucunda sertifika töreninin Yozgat için bir ilk olduğunu ve bundan dolayı Bozok Üniversitesi’ne ve tarımda lokomotif görevi gören Ziraat Fakültesi’ne böylesine güzel bir çalışmaya imza attığı için teşekkürlerini ifade etti.

Sertifika töreninin ardından Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İlçe Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Tarım İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ Karanlıkdere mevkiinde incelemelerde bulundu.