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Budama eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi öğrencilerine Budama ve Terbiye Sistemleri dersi kapsamında budama eğitimi verildi.

08 Nisan 2022 Cuma 00:13
Budama eğitimi

Gedik Hasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonunda ders sorumlusu Doçent Dr. Hakan Keles tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda meyve ağaçlarının gübrelenmesi ve sera içinde yetiştirme ortamının hazırlanması Araştırma İstasyonunun ağaçlandırılması konularında da uygulamalar yapılmıştır. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi ve sera içinde yetiştirme ortamının hazırlanması Araştırma İstasyonunun ağaçlandırılması konularında eğitimler ise Öğretim Görevlisi Dr. Gökçe Aydöner Çoban ve Öğretim Görevlisi Erhan Bozkurt tarafından uygulamalı olarak verilmiştir.

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