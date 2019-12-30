BU ZiYARET ÇOK FARKLI

Yardım gönüllüleri Gazi Hastanesi'nde Kemoterapi sürecinde olup, kanserle mücadele eden çocuklara yardım, destek, motivasyon, morallerini yüksek tutmak amacıyla eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Saraykent Yardımlaşma Derneği Başkan ve üyeleri 450 üniversiteli yardım gönüllüsü ile birlikte bir araya gelerek, hastane idari personeli ve sağlık çalışanlarını yerinde ziyaret etti. Dernek yetkilileri bu ziyaretler esnasında çalışanların istek ve taleplerini aldılar. Dernek üyeleri ve Yardım Gönüllüsü Üniversiteli gençlerin bir araya gelerek düzenledikleri bu etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verdiler, hep beraber çocuk şarkıları söylenip, dans ettiler. Kanser tedavisi gören çocukların sevinci ise görülmeye değerdi. Yapılan etkinliklere hasta yataklarından kalkamadıkları için katılamayan ileri düzeydeki çocuklar ise unutulmadı. Yardım gönülleri tek tek hastane odalarını dolaşarak saz eşliğinde türküler söylediler. Söylenen türkülerle birlikte yaşanılan duygusal ortamı değiştirmek içinse palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri devreye girerek komik gösterilerde bulundular. Burada yapılan hediyelerin dağıtımından sonra ise ziyaretler son buldu. Saraykent Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, “Hepimiz biliyoruz ki Kanser hastalarının iyileşmesindeki en önemli faktör moraldir. Kanserin yayılmasını önlemek, tümörün küçülmesini veya yok olmasını sağlamak için yapılan ilaçlı bir tedavi olan kemoterapi süresince, morali yüksek tutmanın bağışıklığa olumlu katkı sunduğu bilgisi ile yola çıkarak, bu süreçte yavrularımızın ve hasta yakınlarımızın her türlü taleplerinde yanlarında olmak istedik” dedi. Dinçsoy, bu tür etkinliklerin moral odaklı, Allah rızasını kazanmak ve bütün sivil toplun kuruluşlarını teşvik amaçlı olarak yapıldığını sözlerine ekleyerek, hastane yönetimine ve çalışanlarına yapmış oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.