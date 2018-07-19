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Bu yıl yeşillenecek

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsüne inşa edilecek sulama göletiyle kampüs yeşile bürünecek.

Bu yıl yeşillenecek

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsüne inşa edilecek sulama göletiyle kampüs yeşile bürünecek.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Bu yıl yeşillenecek

Bozok Üniversitesi’ne yapımı planlanan sulama göletinin bu sene tamamlanacağı bildirildi. Bozok Üniversitesi’nin ana yerleşkesine inşa edilecek sulama göletiyle, kampüsün su ihtiyacı giderilmiş olacak. Jeolojik yapısı nedeniyle üniversitenin fiziki anlamda büyüme sürecini zorlaştıran kampüs alanı, sulama göletiyle kayalık görünümden kurtarılacak. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak proje kapsamında, bu sene gölet inşaatına başlanılacağı ve yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde göletin tamamlanacağı öğrenildi. Gölet inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Bozok Üniversitesi’nin kampüs alanında ağaçlandırma çalışmalarına hız verileceği ifade edildi. Kampüste imar planı çalışmaları da yürütülürken, üniversitenin özellikle Divanlı Mahallesi kısmında kalan alanda imar planlamalarını tamamlaması gerektiğine dikkat çekilirken, Divanlı Mahallesi’ndeki vatandaşların bir kısmının mağduriyet yaşadığı da dile getirildi. Ayrıca Bozok Üniversitesi’nin kampüs sınırlarını belirlemesinin ardından, bölgede Yozgat Belediyesi’nin hızlı tren hattına da uygun olarak yeni şehir planlaması yapacağı aktarıldı.

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