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BU YIL BiTECEK!

Restore edilen binanın önüne diktiği levhaya koyduğu tarihi unutan Vakıflar, ‘haber yalan’ deyip, ekledi, Bu yıl bitecek

28 Şubat 2020 Cuma 03:51
BU YIL BiTECEK!

VAKIFLAR Bölge Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi aracılığı ile gönderdiği ‘Bilgi Notu’ ile Yozgat’ta restoresine önceki yıllarda başlanılan tarihi yapıların son durumlarına açıklık getirmeye çalıştı. Restoresine başlanılan, ancak sonrasında çalışmaların durduğu tarihi yapılardan Fatih Cami inşaatı önüne konulan tabelada yazılı olan ‘Bitiş Tarihi: 26 Mart 2019’ yazısını unutup, ‘Yapılarda Paydos!’ başlıklı haberimizin ‘yalan’ olduğunu ileri süren Vakıflar, çalışmaların devam ettiğini, bu yıl Fatih Cami ile birlikte diğer yapılardaki çalışmaların da bitirileceğine, açıklamasında yer verdi. 
NAKİPZADE-ARAPDEDE: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat il merkezinde 2018-2019 yılları Restorasyon çalışmaları kapsamında Arapdede Cami ve Nakipzade Cami inşaatlarının ihalesinin 6 Şubat 2018 tarihinde yapılarak, yüklenici şirkete yer tesliminin yapıldığını açıkladı.  Sözleşmeye göre, Arapdede ve Nakipzade camileriyle ilgili işin bitiş tarihinin 5 Nisan 2020 olduğu vurgulanan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bilgi notunda,  ‘Yer teslimi tarihi itibariyle, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onaylı restorasyon projesi doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır. Restorasyon çalışmaları esnasında onaylı projelerde öngörülmeyen durumlarla karşılaşılmıştır’ görüşüne yer verildi. Nakipzade Caminde yapılan raspa çalışmaları sonucunda, harim iç duvarlarında, mihrap ve vaaz balkonunda, Arapdede Caminin tavan göbeği, minber, harim iç duvarları ve mahfil katta kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Kalem işi bezemelere yapılacak müdahalelerin onayı için projeler hazırlatılarak, Nakipzade Camiye ait projenin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığı, Arapdede Camiine ait projelerin henüz onaylanmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, ‘Mevsim itibariyle havanın fen noktasında çalışılmayan günlerinde olmasından dolayı Arapdede Cami ve Nakipzade Camiinde çalışmalar durdurulmuş olup, ayrıca Arapdede Camiinde kalem işi bezeme projeleri henüz onaylanmadığı için imalatlara devam edilememektedir. Havanın fen noktasında çalışılabilir sıcaklığa ulaşması ile tekrar çalışmalara başlanılacaktır. Yüklenici firmanın işi bırakması ve İdaremizin ödenek temin edememesi durumu söz konusu değildir. Yüklenici İdaremiz denetiminde işi takip etmektedir’ denildi.
FATİH CAMİ: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Fatih Cami restorasyonuyla ilgili olarak ise, işin devam ettiğini, bitiş tarihinin 29 10 2021 olduğunu, ancak çalışmaların Mayıs ayı içerisinde tamamlanacağına vurgu yaptı. Restore kapsamında bulunan Fatih Cami inşaatı önüne asılan levhada ‘Sözleşme Tarihi: 16 Şubat 2028, Sözleşme Bedeli 1 milyar 17 milyon 660 bin lira, Bitiş Tarihi: 26 Mart 2019’ yazıldığını hatırlamayan veya konuyu saptırabilmek için başka bir çalışmayı da konuya dahil etmeyi tercih eden Vakıflar, çalışmalara havaların ısınmasıyla birlikte başlanılacağını vurguladı.  Bilgi notunda, Fatih Cami inşaatında mekanik ve elektrik uygulamalarına devam edildiği belirtilerek, ‘Bulunduğumuz mevsim itibariyle hava sıcaklığının eksilerde olmasından mütevellit çalışmalara devam edilememektedir. Ancak havaların ısınmasının akabinde eksik kalan imalatlar tamamlanarak 2020 Mayıs ayının içerisinde cami ibadete açılacaktır’ ifadelerini yer verildi. Şeyh Muhittin Halveti Tekkesinin yıkılarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan rekonstrüksiyon projesi doğrultusunda tamamlandığı, doğalgaz bağlantısı beklenildiği bildirildi. 
 

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