BU TOPRAKLARI MAYALAYANLAR

Bu toprakların harcında sesi ile nefesi ile kalemi ile iz bırakmış önemli şahsiyetleri dile getirdiği sohbetinde Büyüker, her bir ismin aslında “kökü mazide olan ati”yi temsil ettiğini belirtti.

Büyüker, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde yaşadığımız Anadolu toprakları ve gönül coğrafyamız vefa borcumuz olan sayısız isimle doludur. Bunların her birisi yolumuzu aydınlatan kandillerdir. Bunlar okudukları Kur’an’lar, mevlitler, ilahiler ile baki kubbede hoş seda bırakan Hafız Yaşar, Hafız Sami, Hafız Kemal, Hafız Saadettin Kaynak’tır. Okudukları ezanlarla zamanı durduran Hafız Cemal, Hafız Ali’dir. Kimi zaman tevazunun, ilmin, mücessem ahlakın zirvesi Nurettin Topçu’dur. Kimi zaman da İslam’ın gür sedasının yılmaz savunucusu Necip Fazıl’dır. Yakın tarihimizde İslam’ın Bugünkü Meseleleri’ne çözümler getirerek genç yaşta aramızdan ayrılan Prof. Dr. Erol Güngör’dür. Ve yine şiirleri, senaryoya aktarılan eserleri ve problemlerimize getirdiği teşhis ve tedavilerle Ömer Lütfi Mete’dir. Saydığımız ve sayamadığımız pek çok isim “kökü ezelde, dalı ebette” bir ağacın göğe uzanan dallarıdır. Hepsinden alacağımız önemli dersler ve ilhamlar var. O yüzden birinci vazifemiz onları tanımalı, uğruna ömürlerini ortaya koydukları hakikatin takipçisi ve davacısı olmalıyız. Ancak böylelikle kaybettiklerimizi bulabilir ve kendimize gelebiliriz. Bu toprağın sesine ses, nefesine nefes olmuş tüm büyüklerimizin ruhları şâd olsun.” Program, Yazar Kâmil Büyüker’in üç kitabını hediye etmesi ve kendisine de Recep Temel tarafından ‘Meslek Ahlakı’ isimli kitabının takdimiyle sona erdi.

