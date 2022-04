‘Bu sene içerisinde kazandırmayı planlıyoruz’

1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesini hedeflediğimiz bu sistemde şu an ki planlamalarımıza göre hakim ve savcı yardımcılığı sınavını kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak eğitici hakimlerin bulunduğu adliyelere atanacaklar ve oralarda eğitimlerini sürdürecekler” dedi. Hakim ve savcı olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Adalet gibi yüce bir değeri ayakta tutmakla, hak ile hükmetmekle, herkese hak ettiğini vermekle görevli hakim ve savcıların çok önemli niteliklere sahip olması lazım. Adalet gibi yüce bir değerin hizmetkarı olmak her insana nasip olmaz. Sizler bu açıdan şanslısınız. Çünkü yüce bir değere ve o değerden beklenti içinde olan her bir insanımıza hizmet edeceksiniz. Siz alanınızdaki anayasalara, hukuka hakim olmalı, dosyanıza hakim olmalı ve hikmet sahibi olarak hükümlerinizi adil vermelisiniz. Bunu yolu önce liyakat. Bunun yolu da önce alın teri ile kendinizi meslek öncesi geliştirmek, yetiştirmek. Meslek içi de son ana kadar her anı dolu dolu geçirmektir” diye konuştu. Hakim ve savcının bir duruşu olması gerektiğini ve her türlü baskıya karşı güçlü kalınması gerektiğini ifade eden Bozdağ, “Hakim ve savcı oturaklı, sakin, onurlu, omurgalı, kişilikli, karakterli olmalı ve bunu hayatının her anına yansıtabilmelidir. En öneli şey cesur olmak. Baskılara, tehditlere, bizi etki altına almak isteyenlere gerekli kılar. Bizim kararlarımızı etkilemek için üzerimize etki yapmak isteyenler olabilir. Şimdi sosyal medya mahkemeleri, sosyal medya savcıları var. Pek çok kişi hakim ve savcılarımızın verdiği kararlar nedeniyle onları eleştirdiği gibi vereceği kararlar öncesi onları eleştiren hatta tehdide var açıklamalara da hep beraber şahit oluyoruz. Bütün bunlara karşı dirençli olacağız. Etkilenmeden hem dosyanın taraflarından hem ideolojilerden, siyasi görüşlerden hem medyadan hem de sosyal medyadan etkilenmeden hak neyse ona sahip çıkarak hakkı tespit edip hak sahibine teslim ederek biz görevimizi yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı. Hakim ve savcıların daha iyi mesleki tecrübelere sahip olması için yeni adımların atılacağına dikkati çeken Bakan Bozdağ, “Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. İnsan hakları eylem planında Cumhurbaşkanı açıkladı, bizde bakanlık olarak konunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı planlıyoruz. 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesini hedeflediğimiz bu sistemde şu an ki planlamalarımıza göre hakim ve savcı yardımcılığı sınavını kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak eğitici hakimlerin bulunduğu adliyelere atanacaklar ve oralarda eğitimlerini sürdürecekler. Asgari 3 yıl bir eğitim süresi olacak. Bunun belirli bir süresi bu günkü gibi Adalet Akademisinde ama diğer kısımları hakim ve savcı nezdinde olacak. Bir hakim ve savcının nezdinde en fazla iki hakim veya savcı olacak. Amacımız bir tane vermek ama ihtiyaç olursa ikiye çıkartmak. Bu günkü olduğu gibi çok sayıda hakim ve savcı adayını bir mahkemeye veya hakime gönderme gibi sistemi ortadan kaldırıyor ve hakim ve savcılarımızın en az iki yıl pratiğin bizzat içerisinde kalmasını temin edecek, kürsüye çıktıklarında ise edindikleri tecrübe içerisinde mesleğini daha başarılı ve özgüvenli icra etmelerini sağlayacak önemli bir kazanımı onlara vermiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, bu sisteme geçiş süreci olacağını ve bu sisteme geçerken bugünkü sistem sona erene kadar iki sistemden de geçişlerin olacağını belirtti. Bir başka değişikliğin teftiş sisteminde olacağını söyleyen Bakan Bozdağ, önümüzdeki dönemde hakim ve savcıların dosyalarının iki yılda bir teftiş edileceği ve onlara rehberlik edici, eğitici, yönlendirici teftişin etkin bir şekilde devreye koyacaklarını duyurdu.