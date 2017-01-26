Bu sefer olmadı: 36-32

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor ile Amasya Taşova YİBO Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Amasya Temsilcisi kazandı.

Ankara bölgesinden Yunus Tokmak ve Sivas Bölgesinden Serdar Özen’in yönettiği maçta Ankara bölgesinden Nihat Örtem gözlemci olarak görev aldı.

Hentbol Web TV’den canlı yayınlanan karşılaşmaya Taşova YİBO hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren agresif savunma ve hızlı hücum yapan Amasya temsilcisi ilk yarıyı da 16-13 önde kapattı. İkinci yarının başından itibaren etkinliğini sürdüren Taşova YİBO farkı bir ara 5 sayıya kadar çıkardı. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor oyuna ağırlığını koyarak savunmasını sertleştirdi. Hızlı hücumlarla gol bulan kırmızı siyahlı ekibimiz 5 sayılık farkı kapatarak beraberliği yakaladı. Son dakikalarda ataklardan boş dönen temsilcimiz rakibin gollerine karşılık vermekte zorlandı. Karşılaşma Amasya Taşova YİBO’nun 36-32 üstünlüğü ile tamamlandı.

Temsilcimiz kupada oynadığı iki maçtan bir galibiyet bir beraberlik çıkardı.

Grupta son maçlar bugün oynanacak. Temsilcimiz THF Salonu’nda Saat:13.00’de Gümüşhane Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.