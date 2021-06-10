Sadece siren çalıp, tüp söndürülen tatbikata katılan Valilik binası içerisindeki kurumlarda çalışan personel ile vatandaşlara bu nasıl tatbikat dedirtti. Tatbikat öncesinde Valilik boşaltıldıktan sonra Yozgat Belediyesi İtfaiyesi, Sivil Savunma, UMKE ve Ambulanslar siren çalarak Valilik önüne geldiler. İtfaiye ekipleri, araçlarını valilik önüne park edip, binanın ikinci katına kadar merdiven yükseltti. Tatbikata katılanlar ve tatbikatı izleyenler, itfaiye ekiplerinin binada tahliye tatbikatı yapmasını beklerken, biranda bir tüp yakıldı ve o tüp yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. Taha sonra su dolu bir kap içerisinde bezin dökülerek yakıldı yine yangın söndürme tüpleri aracılığı ile ateş söndürülmeye çalışıldı. Birkaç kez yakılan ateş sonrasında yangın söndürme tüpleri içerisindeki köpük bitince son yakılan ateş söndürülemedi ve tatbikat ta bu şekilde tamamlandı. Sadece yapılmış olunması için yapılan tatbikatte hiç kimse yangın esnasında ne yapması gerektiğini öğrenemezken, bazı vatandaşların ise böyle tatbikat olmaz diyerek kendi aralarında eleştirilerde bulundular. (İhsan Çelikkaya)