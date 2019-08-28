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Bu kuyruk başka kuyruk

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Türk Kızılay’ı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya ilgi artarak devam ediyor.

Bu kuyruk başka kuyruk

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Türk Kızılay’ı Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından başlatılan kampanyaya ilgi artarak devam ediyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Bu kuyruk başka kuyruk

Kemik iliği nakli bekleyen ilçe halkından Levent Çay’ın eşi Gurbet Fatoş Çay için uygun iliğin bulunabilmesine yönelik yürütülen kampanya, 26 Ağustos Pazartesi günü sabah başlatıldı. Boğazlıyan Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda, kan örneği vererek, kök hücre bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Kemik iliği nakli bekleyen değerli kardeşimiz Levent Çay’ın eşi, Gurbet Fatoş Çay kardeşimize, kemik iliği nakli bekleyen tüm hastalarımıza uygun doku ve iliğin bulunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya devam ediyor. Kan örneği vererek, kök hücre bağışında bulunan bu güzel kampanya ya destek veren kıymetli hemşerilerimize, bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay ailesine teşekkür ediyorum’ dedi.

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