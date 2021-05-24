Bu köy tarih kokuyor

Tarihi Roma Hamamı kalıntıları dünyada sadece iki tane bulunuyor. Bunlardan birisi İngiltere’nin Bath şehrinde, diğeri de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alıyor.

İki bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı’nın yer aldığı Sarıkaya ilçesine bağlı bir köyde ise aynı döneme ait havuz ile 1861 yılında Kafkaslardan sürgüne uğratılan Çerkezler tarafından aynı dönemlerde inşa ettirilen tarihi caminin restore edilmesi isteniyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinin Kargalık Köyünde bulunan Roma dönemine ait kalıntılar ve 1803 yılında yapılan tarihi camide incelemede bulundu. Polat, köy halkı ile bir araya gelerek, tarihi yapı kalıntıları hakkında bilgiler aldı. Ruslar tarafından, 1861 yılında Kafkaslardan sürgüne uğratılan Çerkezler tarafından Sarıkaya ilçesinde kurulan Kargı köyündeki tarihi camiyi gezen Vali Polat’tan köy halkı binanın restore edilerek, yeniden ibadete açılmasını talep etti. Köylüler, köyde bulunan 160 yıllık caminin de tescilinin yapılıp, restore edilerek, ibadete açılması için gerekli başvuruları ilgili kurumlara yaptıklarını kaydetti.

KÖYDEKİ HAVUZ

Sarıkaya İlçesinin Kargalı köyünde 2018 yılında gerçekleştirilen incelemelerde, köyde bulunan havuzun Roma döneminden kalma olduğunu belirledi. Havuzu birince derece sit alanı olduğu tespit edilip tescillendi. Köy halkı, köyde bulunan tarihi özelliğe sahip eski camiinin de aynı şekilde tescillenmesi için talepte bulundu. Köylüler, köyde kullanılmayan, yıkılmaya başlayan camiinin 1803 yılına ait olduğunu ancak resmi beratında 1861 tarihinin yer aldığını kaydettiler. Kafkas göçmeni ustalar tarafından inşa edilen camiinin tescilini yapıp, koruma altına alındıktan sonra aslına uygun şekilde restore edilmesi için başvuruda bulunan köylüler, şu ana kadar taleplerine bir karşılık gelmediğini bildirdi. Yapıldığı tarihten günümüze kadar tüm parçaların aslına uygun durduğuna dikkat çeken köylüler, ‘’Kullanılmadığı için zaman içerisinde bazı çökmeler oldu. Koruma altına alınarak restore edilmesini istiyoruz’’ diye konuştular.

KÖYÜN İLK CAMİSİ

Köyün kuruluşundaki caminin için bu zamana kadar kendi imkanları dahilinde bakım ve onarımını yaptıklarına vurgu yapan köy halkı, ancak binanın çok eski olması nedeniyle artık profesyonel bir şekilde acilen onarıma alınması gerektiğini bildirdiler. Köylüler, ‘’Kültür Bakanlığı tarafından korumaya alınan bu cami kendi kendini yok ederken aynı zamanda yıkılma ihtimaliyle köyümüz sakinleri içinde tehlike oluşturuyor. Sit alanı olarak tescillenen ve Roma döneminden kalan havuz ise Sarıkaya Roma Hamamı ile aynı dönemlerden kalmasıyla gerek turizm açısından, gerek kültürümüz açısından oldukça büyük önem taşıyor. Mirasımızı korumak adına bu varlıkların kurtarılarak, gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması, ülke turizmine kazandırılması için gereken adımların atılacağına inancım tamdır’’ ifadelerini kullandılar. •Haber Merkezi•