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Bu kez vatandaş böldü

YOZGAT Belediyesi’nin bayram öncesi trafiğe açtığı Emniyet Caddesi’nde sürücüler araçlarını çift yönlü park ederek yolu ikiye böldü.

Bu kez vatandaş böldü

YOZGAT Belediyesi’nin bayram öncesi trafiğe açtığı Emniyet Caddesi’nde sürücüler araçlarını çift yönlü park ederek yolu ikiye böldü.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Bu kez vatandaş böldü

Yozgat Belediyesi’nin yol bölme uygulamasına bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bölünmemiş yollarda sürücülerin park yapma anlayış ve şekilleri yolun daralmasına neden oldu. Yolun normal genişliği çift yönlü kullanıma uygun olmasına rağmen, sürücülerin yolun sağ ve sol tarafına gelişigüzel park yapması sonucu, yoldaki şeridin birisi kullanılamaz hale geldi. Ters istikametlerden gelen araç sahipleri ise yolda zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de “Yol bölünmediği zaman da yolu biz kendimiz daraltıyoruz. Bu şekilde park yapıldığı zaman yol tek şeride düşüyor” yorumunu yaptılar.

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:22
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