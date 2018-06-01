Bu kez sokakta okudular

Şefaatli ilçesi Cumhuriyet Meydanında Kaymakam Yücel Erdem, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar toplu halde kitap okudu. ‘Bana da Zaman Ayır’ projesi, okul ve ilçe proje yürütme kurullarınca hazırlanan eylem planı kapsamındaki etkinliklerin hayata geçirilmeye devam ettiğini belirten Kaymakam Erdem, ‘’Okullarımızda okul proje yürütme kurullarınca yapılan planlama doğrultusunda haftada en az bir ders saati okuma etkinliği yapılmaktadır. Her hafta etkinliğimiz belirlenen okullara İdari Amirlerimizle birlikte katılmaya özen gösteriyoruz’’ dedi.