Bu kadar da olmaz!

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, yıl boyu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların asılsız çıkmasından kaynaklı mağduriyetlerin yaşandığını söyledi. Gelen çağrıların arasında maç sonucu sorandan pasta tarifi isteyenlere kadar pek çok ilginç ve akıl almaz talebin olduğunu söyleyen Şahin ve 112 görevlileri, asılsız çağrılar yüzünden gerçek hastaların yaşadığı mağduriyeti dile getirerek bu kez insanlık adına çağrı da bulundular.





BIR YILDA 374 BİN ÇAĞRI!

Şahin, Yozgat'ta komuta kontrol merkezinin başhekim ve 26 personelle hizmet verdiğini hatırlattı.

2016 yılında 374 bin çağrı alındığını belirten Şahin; “Bu çağrıların yaklaşık yüzde 90'ı asılsız. Elimizdeki rakamlarda 68 bin tanesi bakaya dönüş olarak gözüküyor ama bu bakaya dönüşler arasında mükerrer çağrılar da var. Mesela bir kişi arıyor trafik kazası olmuş telefon ediyor 112'ye trafik kazası oldu acil ambulans gerekli diyor komuta merkezi en yakın birime haber veriyor ama 2 dakika geçmiyor aynı trafik kazası bir daha arıyor, kardeşim nerede kaldınız diye. Bu tür mükerrer çağrılar 68 bin civarında. Genel anlamda yüzde 90 oranında hala asılsız çağrılar var” dedi.





BİLİNMEYEN NUMARALAR HATTI GİBİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne telefon numarası öğrenmek isteyen de iki ekmek al da gel diyenlere kadar pek çok asılsız ihbar yüzünden meşgul edildiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:





“Bu asılsız çağrılar arasında son zamanlarda artan özellikle diğer kısa numaraları soruyorlar. İtfaiyenin numarası kaçtı, orman yangın hattı kaçtı gibi sorular soruyorlar. Nöbetçi eczane hangisi, telefonu var mı, soruyorlar. Bunun yanında daha evvel ki zamanlar da yaşadığımız hala süre gelen şeyler, maç sonucunu soranlar, evde bittiğinin söyleyip ekmek almak için 2 ekmek gönderir misiniz gibi arayanlar oluyor. Son dönemde dikkatimizi çeken şöyle bir şey var, bize ihbar geliyor adres veriliyor kaza oldu ya da acil hasta var diye vaka tarifi yapılıyor, ambulansla gidiyoruz ama burada öyle bir şey yok. Daha profesyonel bir şekilde asılsız ihbar yapıyorlar. Hala asılsız ihbarlar gerçek ihbarlara ulaşmamızı engelliyor. Bizim en büyük arzımız insanlarımızdan bu asılsız ihbarları mümkün olduğu kadar aza indirelim çünkü siz o telefonu meşgul ettikçe bizim ambulanslarımız gerçek olmayan vakalara gittikçe gerçekten ihtiyacı olan insanlara yetişme şansımız, ya da ulaşma şansımız azalıyor, gecikiyor. O anda çok daha acil bir insana müdahale etme şansını kaybediyor olabiliyoruz.”





CEZA YAPTIRIMI VAR AMA

Şahin, asılsız ihbara 250 TL para cezası uygulandığını hatırlatarak; “Asılsız ihbarın cezai yaptırımı var. Para cezası şuanda öngörüldü. İlk uygulamada 250 TL, daha sonrasında katlanarak devam ediyor yanlış ihbar cezaları” diye konuştu.





İNSANLIK ADINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bir 112 Çağrı Merkezi görevlisi gelen ilginç çağrılar hakkında şu bilgileri verdi:



