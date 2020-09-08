YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, pandemi sürecinin ilk günden itibaren meslektaşlarının da ciddi sorunlar yaşamasına neden olduğunu söyledi. Başkan Bulut, ‘’Ne var bunda canım, herkes evden çalışsın denilebilir, denildi de. Olay bu kadar basit değil. Bunu diyen her halde mali müşavirin ne iş yaptığını bilmeden laf olsun diye konuşuyor’’ ifadelerini kullandı. Bulut yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 sürecinden etkilenen ekonomik faaliyetleri canlandırmak, normalleştirebilme adına bazı iş sektörlerinde KDV indirimlerinin yapıldığını hatırlattı. Bulut, ‘’Kira ödemeleri tevkifatında indirime gidildi. Bu zor süreçte her zaman devletin yanında olan biz mali müşavirlere maalesef hiçbir katkı gelmedi. Çok da zor değildi 2020 yılı sonuna kadar bizlere de KDV indirimi yapılabilirdi’’ dedi. Bulut, Mali Müşavirin çalışabilmesi, verileri girebilmesi için mükelleflerden alış satış faturaları, tahsilat makbuzları, çek senet görüntüleri, banka ekstreleri gibi belgelerin fiili olarak alınması, yakın temasa girilmesine neden olduğunu kaydetti. Bulut, mükelleften alınan evrakların hepsinin elden alınıp, evraklar/kâğıtlar üzerine bulaşmış bir virüsün bütün aileye bulaşma riskinin söz konusu olduğuna da vurgu yaparak, ‘’Bu yüzden mali müşavirlerin evden çalışmaları, virüsle etkin mücadele kapsamında mümkün olmadı. 2020 yılı çok yönlü zorluklarla başladı ve aynı zorluklarla devam ediyor. Bütün yaşam faaliyetlerini zora sokan ve küresel sorun olarak ülkemizi de etkileyen Covit-19 salgınıdır. Salgınla hem sağlık hem de ekonomik anlamda mücadele edilmektedir’’ diye konuştu. Bulut, KDV indirimi ve öncelikle bir mali müşavirin imza atacağı beyanname sayısına yasal kısıtlama getirilmesini istedi, bugünkü teknolojiyle bu kısıtlamanın çok kolayca yapılabileceğini anlattı.