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Bu işin de kursu var

YOZGAT’ta petrol istasyonlarında çalışan işçilere yönelik açılan kurslarda işçilere araçlara yakıt dolumu konusunda kurs veriliyor.

Bu işin de kursu var

YOZGAT’ta petrol istasyonlarında çalışan işçilere yönelik açılan kurslarda işçilere araçlara yakıt dolumu konusunda kurs veriliyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Bu işin de kursu var

Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği tarafından tertip edilen kursta, LPG taşıt dolum personeline, araç yakıt doldurma konusunda bilgiler veriliyor.
Kurs hakkında bilgi veren MMO Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel, yarın başlayacak kursun 2 gün süreceğini, kursun amacının ise araçlara yakıt doldurma işlemi yapan personelin, bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi vermek, çevrenin korunması noktasında bilinçlendirme sağlamak olarak özetledi. Tahir Demirel, kursta yangın güvenliği ve ilk yardım ile ilgili temel ve gerekli eğitimlerin de uygulamalı verileceğini sözlerine ekledi.

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