Bu ilçede virüs yok!

Yeniçağ gazetesinden Erman Çimen’in haberine göre, bölgede virüs görülmeyen tek ilçenin Yenifakılı olduğu belirtildi. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, şehir içi ve köyler dahil her gün ilaçlama yaptıklarını belirterek, ‘’Bölgede korona virüsle ilgili en ciddi şekilde, en hızlı tedbirleri alan belediye biziz. Çevremiz virüsle kuşatılmış durumda olsa da, çok şükür burada bir vakaya rastlanmadı’’ dedi. Korona virüs salgını sonrası belediyelerin bağış toplamasını engelleyen genelge yüzünden yardım yapmaktan korkar hale geldiklerini kaydeden Soner Yalçın, ‘’Biz belediyeler olarak burada devletin ulaşamadığı yerlerde vatandaşlarımıza ulaşıyorduk. Kimin neye ihtiyacı var, en iyi bilen biziz. Ama Ankara’dan gelen karar bizi çok şaşırttı, korkuttu. 40 yıldır yaptığımız işi yapamaz hale geldik. Komşularımıza bile yardım edemiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, yaşadıklarına rağmen ihtiyacı olan aileleri kendi aralarında topladıkları paralarla ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Yalçın, ‘’İhtiyaç sahipleri için bu sefer de kendi aramızda para topladık. Benim kendi ailem, arkadaşlarımızla yardım yapmaya çalıştık. Ama bu seferde bizi şikayet etmişler, ‘Belediye para dağıtıyor’ demişler. Halbuki bunun belediye ile alakası yok. Bizim kendi yaptığımız yardım. İşte maalesef yerelde de siyasi çekişme çok fazla. Adamlar ‘yardım yapıyoruz’ diye bizi şikâyet ediyor’ diye konuştu.