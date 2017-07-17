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Bu gurur sizin!

Türkiye o karanlık gecede 249 vatan evladını şehit verdi milletin silahlarıyla milleti vuranlara karşı. O şehitlerden 14’ü Yozgatlı. Kahramanların aileleri 15 Temmuz gecesi ortaya koydukları duruşla bir kez daha gurur kaynağımız oldular.

Bu gurur sizin!

Türkiye o karanlık gecede 249 vatan evladını şehit verdi milletin silahlarıyla milleti vuranlara karşı. O şehitlerden 14’ü Yozgatlı. Kahramanların aileleri 15 Temmuz gecesi ortaya koydukları duruşla bir kez daha gurur kaynağımız oldular.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:10
38 Okunma
Bu gurur sizin!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümü dolayısıyla Yozgat’ta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine şehit aileleri ve gazileri de katılarak millet buluşmasına güç verdiler. 
Yozgat Belediyesi Sosyologu Saadeddin Arslan’ın yüreklere nakşeden sunumu ile sahneye çıkan şehit anne ve babaları, 15 Temmuz gecesi kahramanca mücadele ederken şehitlik mertebesini ulaşan evlatlarının gururunu bir kez daha yaşadılar.
 Duygu yüklü anların yaşandığı programa katılan binlerce Yozgatlı, şehit ailelerini bağrına bastı. Haklı gururun temsilcileri olan şehitlerin anneleri, bir kez daha vatan sağolsun duruşu sergileyip, dosta güven düşmana korku salan ruhun temsilcileri oldular.
Yozgatlı 15 Temmuz şehitlerinin isimleri şöyle: "Ali Mehmet Vurel, Beytullah Yeşilay, Celalettin İbiş, Cengiz Polat, Hasan Altın, İbrahim Yılmaz, Mustafa Koçak, Mustafa Aslan, Ömer İpek, Özgür Gençer, Serkan Göçer, Suat Akıncı, Yasin Yılmaz, Yıldız Gürsoy."
 

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