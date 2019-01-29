Bu gençler çok farklı

Proje kapsamında Aralık ayı içerisinde Karaman, Yozgat ve İzmir’de düzenlenen toplantılarda gençlere aktif vatandaşlık, savunuculuk ve kampanya yönetimi eğitimleri verildi. Projenin yaygınlaştırılması ve uygulanması için kampanyalar başlatıldı. Eğitim sonrasında tüm kampanyaların ve bölgesel eğitimlerin çıktılarını ortaya sunmak üzere Ankara İçkale Otel’de gerçekleştirilen ‘Gençlik Zivesi’ etkinliğine 95 genç katıldı. Gençlere aktif katılım ve aktif vatandaşlık kavramlarının desteği ile yerel yönetimlere katılım noktasında gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında pozitif değişim oluşturmayı hedefleyen proje, gençlerin yönetim kademelerinde yer alabileceklerini, uzun dönemde de söz sahibi olması gerektiğini savunuyor.