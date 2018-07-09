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Bu gençler Avrupalı

SORGUN ilçesinde Faaliyetini sürdüren, son olarak da Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa İngilizce Konuşma Kulübü ve Web Tasarımı kurslarını devreye sokan kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği, yaptığı uluslararası projelerle gençlere Avrupa kapılarının sonuna kadar açılmasında önemli bir rol üstleniyor.

Bu gençler Avrupalı

SORGUN ilçesinde Faaliyetini sürdüren, son olarak da Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa İngilizce Konuşma Kulübü ve Web Tasarımı kurslarını devreye sokan kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği, yaptığı uluslararası projelerle gençlere Avrupa kapılarının sonuna kadar açılmasında önemli bir rol üstleniyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Bu gençler Avrupalı

Dernek Başkanı Halil Uğuz, şu ana kadar yurt dışında ortak oldukları ve kabul edilen projeler neticesinde, 133 gönüllü gencin yurt dışında proje faaliyetlerinde yer almasını sağladıklarını, aynı şekilde farklı AB ülkelerinden de 202 gencin Yozgat'a gelerek, sosyal, kültürel, bilimsel çalışmalara katıldıklarını söyledi. Başkan Uğuz, ‘’Kuşkusuz bu sadece bir başlangıç. Gençlik alanındaki çalışmalarımızı derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte Yozgatlı gençlerden, gençlik örgütlerinden ve kamu kurumlarından da bu çabamızda bize destek olmalarını bekliyoruz’’ dedi.
Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, yerelde yaptıkları faaliyetlerle amaçlarının gençlerin boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak olduğunu anlattı. Uğuz, ‘’Faaliyetlerimize katılan gençler; sorumluluk almayı, özgüven kazanmayı, grup halinde çalışmayı, sıkı dostluklar geliştirmeyi, projeler hazırlamayı, karşılıklı saygı ve disiplin geliştirmeyi öğrenmektedirler. Bu projeler kapsamında gençlerin kendilerine özgüvenleri artıyor. Projeler kapsamınsa verilen ve önemli olan bir belge olan Youthpass Sertifikasına sahip olabiliyorlar. Bu sertifika sayesinde gençler kişisel öğrenme süreci, uyum sağlama, fikirleri hayata geçirebilme gibi kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Yine bu sertifika sayesinde gençler CV’lerini güçlendirerek iş bulmaları kolaylaştırıyor’’ diye konuştu.
Başkan Uğuz, farklı kültürlere sahip ama aynı amaç uğruna Yozgat'a gelen farklı din, dil ve ırka sahip olan gençlerin, Yozgat'taki gençlerle birlikte sorunların üstesinden gelebileceklerini gördüklerini, farklı kültürlerdeki insanlarla tanışma fırsatı bulduklarının altını çizdi. Uğuz, ‘’Gençler; Avrupa’da hep birlikte yaşayabileceklerini ve çalışabileceklerini herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğinin farkına varıyorlar. Yine bu projeler sayesinde Gençler birbirlerini tanıyarak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı önlenmesinde büyük katkı sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.

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