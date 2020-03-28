Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Bu da bir önlem!

YOZGAT il genelinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaş sokağa çıkma yasağına genel olarak uyarken, oluşturulan ekipler de evinden çıkamayan vatandaşların taleplerini anında yerine getirebilmek için seferber oldu.

28 Mart 2020 Cumartesi 03:07
Bu da bir önlem!

Akdağmadeni ilçesinde Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken oluşturulan ekipler de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermeye devam ediyor. Ekiplere gelen istekler büyük bir özenle değerlendirilip, hızlı bir şekilde yaşlı vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu hizmetler yerine getirilirken, görevli ile yaşlılar arasındaki mesafede korunmaya çalışılıyor. Bu mesafeyi korumakta kararlı olan bir yaşlı çift ise, verdiği siparişlerini bildik bir yöntemi kullanarak, sağlamaya çalışırken objektife böyle takıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bu Da Bir önlem!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her aileye yardım!
Her aileye yardım!
Araç muayenesine erteleme
Araç muayenesine erteleme
Rasim Kayhan’ı rahmetle andık
Rasim Kayhan’ı rahmetle andık
Bozok'ta yüz siperliği üretimi
Bozok'ta yüz siperliği üretimi
BiLSEM ÜRETiYOR
BiLSEM ÜRETiYOR
Mücadeleye destek
Mücadeleye destek

banner106

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim