Bu da bir önlem!

Akdağmadeni ilçesinde Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken oluşturulan ekipler de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermeye devam ediyor. Ekiplere gelen istekler büyük bir özenle değerlendirilip, hızlı bir şekilde yaşlı vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu hizmetler yerine getirilirken, görevli ile yaşlılar arasındaki mesafede korunmaya çalışılıyor. Bu mesafeyi korumakta kararlı olan bir yaşlı çift ise, verdiği siparişlerini bildik bir yöntemi kullanarak, sağlamaya çalışırken objektife böyle takıldı.