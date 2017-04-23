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Bu coşku başka!

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yozgat’ta coşkuyla kutlandı.

Bu coşku başka!
Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. 
Programa Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Fatih Erdoğan, törende yaptığı konuşmada günün anlam ve önemini belirterek, “Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla,      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz” dedi. 
Erdoğan konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Eğitimin çok yönlü bir süreç olduğu düşünüldüğünde, çocuklarımızı geleceğimizi emanet edeceğimiz günlere hazırlarken, biz yöneticilere destek olacak en önemli destekçimiz sizlersiniz. Özellikle 2023 için çok önemli bir vizyon belirlemiş bir Yozgat olarak tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da el ele verip birlikte hareket ederek başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” 
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 15 Temmuz gecesi TBMM’de yaşanan olayların öğrenciler tarafından anlatıldığı skeç ise vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından program sona erdi.

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