Bu çağrı tüm Yozgat’a

Yozgat’ta faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri bir araya gelerek hain terör saldırılarına karşı emniyet teşkilatına moral amacıyla yürüyüş tertip etme kararı aldı. Tertip komitesi ise bir bildiri yayınlayarak Yozgatlı vatandaşları yürüyüşe davet etti.





Yürüyüş Tertip Komitesi, Yozgatlılara yaptığı çağrıda:





“Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen hain güçler ve onların taşeron örgütleri çirkin yüzünü göstererek İstanbul’da yine bir katliam yapmışlardır. Beşiktaş Arena Stadı yakınlarında düzenlenen kahpe ve hain saldırıda 44 insanımızı teröre şehit verdik. Ayrıca 155 vatandaşımız yaralandı. Şehit olan kardeşlerimize ve kahraman polislerimize Allah’tan rahmet dileriz. Makamları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz Ailelerin ve Türk Milleti’nin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.





Türkiye’nin ayağa kalktığını hatırlatarak Yürüyüş Tertip Komitesi adına Yozgatlıları yürüyüşe davet eden Çapanoğlu Din Hizmetleri Derneği Başkanı Selim Nemli ve Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, “Devletimizin ve polisimizin yanındayız diyoruz. Bizde Yozgat kamuoyu olarak dernek ve sivil toplum kuruluşları adına Bozok diyarından haykırmak istiyoruz. Şehitlerimizin, polislerimizin ve devletimizin yanındayız. Bu amaçla düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve basın açıklamasına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştular.



