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‘BU BİR NÖBETTİR’

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi tarafından EğitimBir-Sen’in kuruluşunun 30’uncu yılı münasebetiyle ‘Vefa Buluşması’ programı gerçekleştirildi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:09
‘BU BİR NÖBETTİR’

Geçmiş dönemde yönetimlerde görev almış başkanlar, başkan yardımcıları, kurucu kadronun davetli olduğu program Turizm Otelcilik Lisesinde gerçekleştirildi. Programda söz alan Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, ”İlk olarak ’Bütün elbiseleri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ sözünü dilimize pelesenk eden kurucu genel başkanımız, yedi güzel adamdan biri olan rahmetli Mehmet Akif İnan’ı anmak istiyorum. Sendikamızın 30’uncu kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu günde Eğitim-BirSen davasını 30 yıl boyunca sahiplenen ve bu günlere kadar getiren dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Eğitim-Bir-Sen bir okul gibidir davayı sahiplendiğimiz, dostluğu, kardeşliği, fedakarlığı ve en önemlisi de vefayı öğrendiğimiz bir okul. Geçmişiyle bağını koparmayan, kökü mazide olan bir davanın mensuplarıyız. Rahmetli Akif İnan’ın da dediği gibi vefa elbisesi bizlere yeter. Bu geçici dünya hayatında bizlere kalacak olan onardığımız kalpler ve girdiğimiz gönüller olacaktır. EğitimBir-Sen davasını yüklenen büyüklerimizden öğrendiğimiz ve genç kardeşlerimize aktardığımız en önemli şey gönüllere girmektir. Temel değerlerimize bağlı kalıp Allah’ın rızasını gözetmektir. Bu fani dünyada hoş bir seda bırakmak en büyük gayemizdir. Bu bağlamda geçmişten geleceğe Eğitim-Bir-Sen davasını sahiplenmiş siz dava arkadaşlarımla böyle anlamlı bir gecede bir araya gelmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Allah sizlerden razı olsun. Bu bir nöbettir. Nasıl geçmişte ağabeylerimizi bu görevi başarıyla yerine getirdilerse bizler de şu anda yüklendiğimiz bu görevi tüm gayretimizle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Davamızı daha yukarı taşımaya çalışıyoruz. Bizden sonraki arkadaşlara örnek olmaya çalışarak bizden sonra da davamızın yükselerek, taşıdığı vizyonu ve temsil ettiği misyonunu hakkıyla yerine getirmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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