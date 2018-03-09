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BU BARINAK BAŞKA BARINAK

YOZGAT Belediyesi tarafından sokak köpekleri ve kedileri için yapılan geçici hayvan barınağında yabani kuşların da tedavileri yapılıyor.

BU BARINAK BAŞKA BARINAK

YOZGAT Belediyesi tarafından sokak köpekleri ve kedileri için yapılan geçici hayvan barınağında yabani kuşların da tedavileri yapılıyor.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
151 Okunma
BU BARINAK BAŞKA BARINAK

Yozgat merkezden başlayıp, Çayıralan, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerinden devam edip Karadeniz'e kadar uzanan ormanlık alanlarda yaşam ortamı bulunan ve çeşitli sebeplerle yaralanan yabani hayvanların tedavisi barınakta yapılıp, doğal yaşam alanına bırakılıyor. İmzalanan protokol doğrultusunda barınağın bir bölümünü yaban hayvanlarının tedavisi için ayrılan barınakta çeşitli nedenlerle yaralanan kızıl şahinin tedavisi devam ediyor. Veteriner Hekimi Mehmet Emin Özcan, yaralı yaban hayvanlarının Orman Müdürlüğü tarafından getirilip, kendilerine tedavi için teslim edildiğini söyledi. Özcan, ‘’Burada tedavilerini yaptığımız yaban hayvanları sağlığına kavuşturduktan sonra tekrar Orman Müdürlüğüne veriyoruz. Onlar da çamlıkta doğaya uyum süreçlerini yürütüp, doğaya bırakıyorlar. Şu anda kanadı kırık kızıl şahinin tedavisini yapıyoruz. Daha önce de kartal vardı, onun tedavisini tamamlayıp, doğaya bırakıldı’’ dedi.

Son Güncelleme: 08.03.2018 19:27
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