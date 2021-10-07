Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1371.69
ALTIN
502.69
DOLAR
8.8625
STERLİN
12.1100
EURO
10.2849

BOZULAN YOLLARA PARKE

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi kapsamında köy içerisinde bozulan yollarda kilitli parke onarım çalışması yaptırıyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:07
BOZULAN YOLLARA PARKE

Yozgat Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacının karşılanıp, tarım alanlarını sulayan Cemil Çiçek Barajı suyunun kirlenmesini önlemek amacıyla başlatılan arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, beraberindeki teknik heyet ‘Cemil Çiçek Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi’ inşaatını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Bişek köyünde zarar gören köy içi kilitli parke taş yol onarımının devam ettiği kaydedildi. Musabeyli Cemil Çiçek Barajı rezervuarı yakınında yer alan Bişek, Gülyayla ve Baltasarılar köylerinin atık sularının yapay sulak alan tesisleri ile arıtılarak, baraja kirli suyun karışmasının engellenerek, içme suyu amacı da taşıyan barajdan daha kaliteli suyun temin edileceğinin altı çizildi. Gülyayla köyüne günlük 54,60 metreküp, Bişek köyüne ise Bişek ve Baltasarılar köylerine hizmet edecek günlük 100,00 metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisinin yapıldığı kaydedildi.
CEMİL ÇİÇEK BARAJI 
Yozgat il merkezi, Yerköy ilçesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak. Yozgat İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle barajdan gelen su arıtılarak, projenin üçüncü aşamasını oluşturan Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu, Tayip Regülatörü ile şehir şebekesine önceki yıllarda bağlandı. Proje neticesinde Yozgat’ın şehir merkezi ile birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 17 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin etmesi planlandı. •HABER MERKEZİ•

Anahtar Kelimeler:
BOZULAN YOLLARA PARKEYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberDsiAtıksuToplamaveArıtmaTesisiYollarKilitliparkeBakımOnarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YATIRIMA 970 MiLYON
YATIRIMA 970 MiLYON
GELENEKLERiNi YAŞATIYORLAR
GELENEKLERiNi YAŞATIYORLAR
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Bilgilendirme yaptı
Bilgilendirme yaptı
KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
Kursiyerler bekleniyor
Kursiyerler bekleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim