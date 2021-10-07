BOZULAN YOLLARA PARKE

Yozgat Merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacının karşılanıp, tarım alanlarını sulayan Cemil Çiçek Barajı suyunun kirlenmesini önlemek amacıyla başlatılan arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, beraberindeki teknik heyet ‘Cemil Çiçek Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi’ inşaatını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Bişek köyünde zarar gören köy içi kilitli parke taş yol onarımının devam ettiği kaydedildi. Musabeyli Cemil Çiçek Barajı rezervuarı yakınında yer alan Bişek, Gülyayla ve Baltasarılar köylerinin atık sularının yapay sulak alan tesisleri ile arıtılarak, baraja kirli suyun karışmasının engellenerek, içme suyu amacı da taşıyan barajdan daha kaliteli suyun temin edileceğinin altı çizildi. Gülyayla köyüne günlük 54,60 metreküp, Bişek köyüne ise Bişek ve Baltasarılar köylerine hizmet edecek günlük 100,00 metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisinin yapıldığı kaydedildi.

CEMİL ÇİÇEK BARAJI

Yozgat il merkezi, Yerköy ilçesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin de şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak. Yozgat İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle barajdan gelen su arıtılarak, projenin üçüncü aşamasını oluşturan Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu, Tayip Regülatörü ile şehir şebekesine önceki yıllarda bağlandı. Proje neticesinde Yozgat’ın şehir merkezi ile birlikte Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesiyle bu ilçeye bağlı Köseli Beldesi’nin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 17 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin etmesi planlandı. •HABER MERKEZİ•