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Bozulan yollara bakım

AYDINCIK ilçesinde içme suyu şebeke hattının yenilenmesinin ardından bozulan yollarda bakım, onarım çalışmalarına başlanıldı.

Bozulan yollara bakım

AYDINCIK ilçesinde içme suyu şebeke hattının yenilenmesinin ardından bozulan yollarda bakım, onarım çalışmalarına başlanıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Bozulan yollara bakım

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, su depoları, ana hat ve şehir şebekesi olmak üzere tüm hatları daha hijyenik bir içme suyuna kavuşmak için yenileme çalışmaları yapıldığını söyledi. Koçak, yapılan çalışmalarla ilçenin yaklaşık 50 yıldır süre gelen sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, yaşanan su kesintilerine de nokta konulduğunu belirtti. Şehir şebekesinin yaklaşık yarım asırlık tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, yenileme çalışmalarının tamamlandığını, yapılan çalışmalar kapsamında bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmasına başladıklarını kaydetti.

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