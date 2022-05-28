Bozulan yollar yapıldı

Kar ve yağmur yağışlarından sonra tahrip olan toprak yollar Çayıralan Belediyesi ekipleri tarafından düzenleme işlemleri başladı. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ömer Codar, “Olumsuz hava şartlarından etkilenen Hacet yolumuzu düzenleme işlemlerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz aralıksız olarak çalışma yaptı. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

•Haber Merkezi•