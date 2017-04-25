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Bozok’un şenliği!

25 Nisan 2017 Salı 09:07
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Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri dün düzenlenen tören ile start aldı. Şenlik Yozgat Belediyesi Mehter Takımı’nın verdiği konser ile başladı. Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 24 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 10. Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni dün başladı.

Bozok’un şenliği!
Bahar Şenlikleri etkinlikleri Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünden başlayıp, Cumhuriyet Alanı’nda sonlanan Bisikletli Bayrak Yürüyüşü ile başladı.
Daha sonra Bahar Şenliği Gençlik Yürüyüşü etkinliği kapsamında Yimpaş AVM önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar Mehter eşliğinde yürüyüş yapıldı.
Yürüyüş programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yimpaş AVM önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Şenliğin açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şenlikleri şehrin merkezinde başlatarak, şehirle bütünleşmeyi hedeflediklerini söyledi.
Salih Karacabey, “Üniversitedeki faaliyetlerden halkımızın haberdar olmasını istedik. Gençlerimiz bir eğitim yılı boyunca gayret göstererek derslerinde ve sosyal faaliyetlerinde çaba harcadılar. Mezuniyet öncesinde bu yıl mezun edeceğimiz öğrencilerimizi sevinçle uğurlamak üzere bahar şenliklerimizi biraz daha erkene almak suretiyle başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.
Bahar şenliğinin öğrenciler arasında kaynaşmaya vesile olduğunu ifade eden Karacabey,
“Özellikle gençlerimizin ve mezun olacak öğrencilerimiz çalışmalarını, taçlandıracağı ve şehirle bütünleştirerek kendi arasında kaynaşmak adına şenliklerimizin önemli olduğuna inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından şenlik meşalesi yakıldı. Daha sonra ise yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Vali Yurtnaç ve Rektör Karacabey tarafından verildi. Kupa ve madalya merasiminin ardından program sona erdi. 24 Nisan'da başlayan bahar şenlikleri 2 Mayıs Salı günü sona erecek.

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